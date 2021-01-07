موسكو تتهم «منظمة الكيماوي» مجددا بـ «تسييس» الملف السوري



انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إزاء الملف السوري، متهمة إياها بالانحياز والتسييس، فيما أدى قصف تركي بالقذائف إلى إخراج محطة الكهرباء عن الخدمة في تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة افتراضية عقدها، أمس الأول الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بشأن سير تطبيق قراره رقم 2118، على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة، مؤكداً أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري، وتحمل طابعاً نظامياً، حيث يدور الحديث عن «أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقاً، والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي، وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها». وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها. وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة أشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججاً مختلفة لتفادي حضور المناقشات. وفي نهاية المطاف، قدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها قائلاً إن المدير العام لمنظمة حظر الكيماوي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع. وذكر الدبلوماسي بأن سوريا انضمت طوعاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأتلفت ترسانتها الكيماوية وأغلقت برنامجها الكيماوي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال «ورقة كيماوية» بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق، من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استناداً إلى «أدلة غير مقنعة إطلاقاً». وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذه المساعي ازداد سلباً، محملاً إياها المسؤولية عن التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سورية، أمس الأربعاء، أن قصفاً تركياً بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال شرقي سوريا، أدى إلى تضرر محطة كهرباء تل تمر وخروجها عن الخدمة. وقال مدير كهرباء الحسكة لوكالة الأنباء السورية إن «قوات الاحتلال التركي اعتدت بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى لخروجها عن الخدمة». وكانت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة السورية أعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي أن المياه وصلت إلى أحياء في المدينة بعد انقطاع دام نحو شهر. ونفت حينها مصادر أمنية تركية «مزاعم الحكومة السورية» حول قطع أنقرة المياه عن محطة علوك، وقالت إنها «عارية من الصحة». (وكالات)