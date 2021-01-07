لبنان: الراعي يدعو عون والحريري للقاء «مصالحة شخصية»



بيروت: ”الخليج 365”

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الأربعاء، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى لقاء مصالحة شخصية وتشكيل حكومة إنقاذ، كما دعا المصارف لتطبيق قانون دولار الطالب، في وقت استعر فيه السجال مجدداً بين مكتب الحريري الإعلامي وبين تكتل «لبنان القوي» التابع للتيار «الوطني الحر» المحسوب على الرئيس عون.

ودعا ​البطريرك الراعي، ​الرئيسين عون​ والحريري​، إلى عقد «لقاء مصالحة شخصية.. لقاء مسؤول عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، بتشكيل حكومة إنقاذ بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن المحاصصات»، طالباً من «جميع القوى السياسية المعنية، تسهيل هذا التشكيل. فالسياسة​ فن شريف للبناء».

وطلب في عظة ألقاها أمس​، من ​المستشفيات الخاصة​ «إعداد ما يلزم من غرف وأجنحة لاستقبال إخوتنا وأخواتنا المصابين بوباء ​كورونا»، كما وجه نداء إلى ​المصارف​ «من أجل تطبيق قانون ​دولار​ الطالب، بحيث يتمكن أهالي ​الطلاب​ من تحويل المال لهم، وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج.

فمن حق هؤلاء الطلاب أن يعيشوا بكرامة من مال أهلهم المودع في المصارف، من أجل تسديد أقساطهم الجامعية، وتأمين أكلهم وشربهم وسكنهم».

من جانب آخر، صدر عن المكتب الإعلامي للحريري بيان أمس، أكد فيه أن «تكتل» لبنان القوي «عاد إلى سياسته المفضلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم، وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل، لكن فات التكتل ورئيسه (جبران باسيل) أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه، وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح، وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها.