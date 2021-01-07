شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الشرطة والمحتجين داخل الكونجرس وحظر تجول في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونجرس الأمريكي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونجرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب، بعدما دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة «لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول». كذلك غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مبنى الكونجرس. وأوقف مجلس النواب الأمريكي عمله بشكل مفاجئ خلال جلسة التصديق مع تجمع أنصار ترامب خارج الكونجرس.

وقالت شبكة سي.إن.إن، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكونجرس الأمريكي لتفريق الاحتجاجات. وأكدت شرطة الكونجرس إلى اختراق أفراد المبنى وموجودون في منطقة القاعة المستديرة.

في المقابل، فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.

ويبدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.