شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية» تجيز لقاح «موديرنا» الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الأربعاء الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لبطء عملية التلقيح، ولحقت هولندا بركب التحصين كآخر دولة أوروبية فيما أعلنت روسيا عن تطعيم مليون شخص من سكانها.

في الاثناء، أجازت وكالة الأدوية الأوروبية استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس. وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان إن «وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاماً بفيروس كورونا».

ويتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر خلافاً للقاح فايزر-بايونتيك الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة متدنية جداً تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله.

ثاني لقاح

هذا هو ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك في دول الاتحاد ال27. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك في بيان إن «هذا اللقاح يوفر أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية».

وأضافت «إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن تكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الترخيص يمثل «نبأ ساراً لجهودنا في توفير مزيد من لقاحات كوفيد-19 إلى الأوروبيين».

هولندا تلحق

في أوروبا، يتعرض بطء حملات التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي لانتقادات متزايدة. وبدأت هولندا حملتها لتلقيح سكانها كآخر دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك. وتم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونيتك إلى سنا القديري وهي ممرضة تبلغ من العمر 93 عاماً في دار للمسنين في بلدة فيغيل (جنوب) في ما وصفه وزير الصحة هوغو دي يونغ بأنه «لحظة مذهلة».

تسريع فرنسي للعملية

وفي فرنسا، وعد المسؤولون بتسريع عملية التطعيم وتبسيطها فيما ندد رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) ب«عدم الاستعداد لحملات التلقيح» وب«لوجستيات معيبة». ويؤمل أن تعطي الموافقة على لقاح موديرنا دفعة لحملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي الذي يتخلف كثيراً في هذا المجال عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تطعيم روسي

وقالت روسيا أمس إنها طعمت مليون شخص من سكانها ضد كوفيد-19 بلقاحها (سبوتنيك في) وفقاً لبيان على حساب سبوتنيك في على تويتر. وبدأت روسيا، التي سجلت رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم، حملة تطعيم واسعة النطاق الشهر الماضي.

إحباط كندي

وفي نفس السياق أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو امس عن «إحباطه» إزاء بطء حملة التلقيح في بلاده، وقال ترودو «أعتقد أن كل الكنديين، وأنا ضمنهم، وتابع وقال ترودو «حان الوقت لتسريع» حملة التلقيح.

(وكالات)