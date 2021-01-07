شكرا لقرائتكم خبر عن سمبدوريا يوقف سلسلة انتصارات إنتر ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف سمبدوريا سلسلة انتصارات إنتر ميلان المتوالية عند ثمانية، بعد فوزه عليه 2-1 الأربعاء في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أنطونيو كاندريفا (23 من ركلة جزاء) وكيتا بالدي (38) هدفي سمبدوريا، وستيفان دي فري (65) هدف إنتر ميلان الذي توقف رصيده في المركز الثاني عند 36 نقطة.

من جهته، حافظ روما على المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ودخل صراع المنافسة على اللقب بفوزه على كروتوني بثلاثة أهداف للإسباني يورخا مايورال (هدفين) وهنريك مخيتريان من ركلة جزاء مقابل هدف لفلاديمير غوليمتش.

وكان نادي ميلان متصدر الدوري الإيطالي أعلن عن إصابة مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط البوسني رادي كرونيتش بفيروس كورونا المستجد، ما حرمهما من المشاركة أمس في مباراة القمة ضد يوفنتوس.

وقال ميلان في بيان «جاءت نتيجتا أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش إيجابيتين للفحصين اللذين خضعا لهما قبل المباراة أمام يوفنتوس».

وأضاف أن «اللاعبين اللذين لا يعانيان أي عوارض بقيا في العزل الذاتي في المنزل، حيث خضعا لفحص آخر الأربعاء. كما خضع جميع أعضاء الفريق لفحوصات إضافية جاءت كلها سلبية».