شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تستخدم القهوة لإنتاج الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

نجح باحثون من جامعة الإمارات في إنتاج وقود حيوي بإعادة تدوير مخلفات القهوة، التي تعد ثاني أكبر سلعة يتم تداولها بعد البترول، كما أنها من أكثر المشروبات شعبية.

وأشار الدكتور إياس محمود من كلية الهندسة، وأحد الباحثين إلى أنه يتم استهلاك أكثر من ملياري كوب من القهوة في جميع أنحاء العالم، ويتم التخلص من المادة الأساسية لصناعة القهوة في مكب النفايات، التي تقدر بنحو 6 ملايين طن سنوياً، ما يسبب أضراراً بيئية.

وأضاف: استطعنا من خلال هذا البحث إعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى وقود ومنتجات ذات قيمة مضافة من خلال المصافي الحيوية للمشاركة في حل مشكلة العديد من البلدان في التكاليف الباهظة للتخلص من مخلفات القهوة.

وأوضح أن إلقاء هذه النفايات مباشرة في مكبات النفايات يعد ضاراً جداً خاصة إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل مناسب كونها سامة وقد تتسبب بمشاكل بيئية خطرة.