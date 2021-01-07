شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة صينية تسكن مستشفى 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

خرج صيني من المستشفى في بكين بعد 6 سنوات من المكوث في غرفة مع والديه، من دون أن يعاني أية أمراض مزمنة، إلا أن نزاعاً مالياً مع المستشفى جعله يمكث طوال هذه السنوات.

ونقل الرجل الصيني تيان عام 2014 إلى أحد مستشفيات بكين، بعد أن عانى أعراضاً تشمل: الغثيان والقيء إلى جانب ارتعاش في الساقين، وكان من المفترض خروجه بعد أيام من إجراء الفحوص الطبية، إلا أن نزاعاً حول فاتورة المستشفى انتهى به مع عائلته إلى العيش في غرفة من المستشفى 6 سنوات. بعدما اشتكى تيان أن العلاج كان غير مناسب، وأن حالته لا تستدعي هذه التكاليف.

وحول تيان ووالداه غرفة المستشفى إلى منزل خاص بهم، وجلبوا الأواني وأدوات المطبخ وجعلوا المكان مملوءاً بالمواد التموينية.

وعلى الرغم من محاولات المستشفى العديدة لحملهم على المغادرة بقي الثلاثة في الغرفة.

واشتكى المستشفى من أن تيان يشغل موارد المستشفى، ويحول دون استفادة المرضى منها، وفي عام 2019 تنازلت إدارة المستشفى عن مطالبها بدفع 1.26 مليون يوان (195 ألف دولار) تكاليف طبية، لكن تيان قدم شكوى في نفس العام بزعم الإهمال الطبي وحكمت محكمة بكين الشعبية في منطقة شيتشنج مؤخراً لتيان بتعويض 480 ألف يوان (74 ألف دولار) ما حمله على المغادرة ونقل العائلة إلى منزلها بسيارة إسعاف.