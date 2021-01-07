الإرهاب.. المنبع والأصل

عندما نتحدث عن الإرهاب والتطرف، ونقتصر الحديث على التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة»، فإننا نقدم الحقيقة مبتورة وناقصة، إذا لم نتطرق إلى جذور الإرهاب ومنبعه وأصله.

علينا أن نُوسِّع الإطار ونتطلع إلى الصورة بشكل بانورامي حتى نتمكن من معرفة الحقيقة والمبادرة إلى مواجهتها؛ إذ من الأجدى أن تكون المواجهة مع الأصل وليس مع الفرع فقط.

لقد دأبت العديد من الدول العربية، وتحديداً خلال العشرية الأخيرة، على اتخاذ العديد من القرارات والتدابير الزجرية الأمنية والعسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التي برزت على الساحة العربية، تحت ستار ما يسمى «الربيع العربي»، متسترة بالدين، بعدما صالت وجالت في ارتكاب الإفك والموبقات، وأبشع ما يخطر على البال من أعمال إجرامية بحق بني البشر والحجر.

كانت هذه التدابير تشكل جزءاً من معركة واسعة لاستئصال الفكر الإرهابي وتجفيف منابعه، وقد تم تحقيق نجاحات ملموسة هنا وهناك، إلا أن هذا الفكر لمّا يزل يشكل تهديداً وجودياً لعدد من الدول العربية؛ بل للعديد من دول العالم التي اكتوت بنار إرهابه.

في الآونة الأخيرة وفي إطار هذه المواجهة اتخذت مصر والسعودية العديد من الإجراءات ضد مكمن الداء؛ أي ضد جماعة «الإخوان» الإرهابية في إطار جهود تفكيك هذه الجماعة، وتعريتها، وإثبات عمالتها، وتوضيح خطرها، باعتبارها حركة إرهابية تحولت إلى رأس حربة في مخطط الإساءة إلى الدين الإسلامي، وفي السعي إلى تفكيك الدول العربية والإسلامية، انطلاقاً من رفضها للدولة والمؤسسات الوطنية.

أجل! يجب ضرب الجذور وقطع أوصالها.. من هنا تكون نهاية المعركة ضد الإرهاب. فهذه الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، كانت تقدّم نفسها على أنها الوجه المعتدل للإسلام السياسي الديني، لكن المطّلع على أدبيّاتها وأيديولوجيتها الفكرية والدينية سرعان ما يكتشف حقيقتها كمنظمة إرهابية متطرفة من الطراز الأول، وتاريخها في مصر وبقية الدول العربية في كل الحقب التي مرت فيها، يشهد لذلك.

لقد كانت جماعة «الإخوان» أول تنظيم ديني سياسي يشكل تنظيماً عسكرياً تحت مسمى «التنظيم الخاص» للقيام بعمليات اغتيال وتخريب، وقد نُفِّذ العديد منها على الأراضي المصرية وطالت العديد من السياسيين ورجال الدولة، كما شكل النتاج الفكري الممارَس لهذه الجماعة، الينبوع الذي ارتوت منه كل جماعات التطرف والإرهاب التي عرفناها خلال السنوات الأخيرة، مثل «القاعدة»، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، إضافة إلى كل التنظيمات التي تعمل الآن برعاية الحكومة التركية شمالي سوريا، أو يتم إرسالها كمرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان، مع العلم أن كل قادة هذه التنظيمات الإرهابية، الحاليين والسابقين، تخرجوا في مدرسة «الإخوان»، وكانوا جنوداً أوفياء لفكر البنا وسيد قطب وغيرهما.