لحظة إصابة امرأة بعيار نارى فى الصدر بالكونجرس.. وهاشتاج«#ترامب» و«#أمريكا» يتصدر «تويتر».. وزعيم الجمهوريين: «إطلاق نار.. يجب أن تتوقف»

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت شبكة سي.إن.إن الأمريكية، أن امرأة أصيبت بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى.

وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب ميتش ماكونيل، إن الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف.

وأضاف: سمعت إطلاق النار قبل نحو ربع ساعة.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وأفادت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب بعد اقتحام عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وتصدر هاشتاج الكابتيول " Capitol" قائمة الأكثر تداولا بالولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع تويتر بأكثر من 744 ألف تغريدة، حيث وثقت لحظة محاولة اقتحام متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

كما تصدر هاشتاج «#ترامب» و«أمريكا» مواقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد أحداث اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأظهرت فيديوهات لحظة محاولة اقتحام مبنى الكونجرس واشتباك ضباط الشرطة مع عدد من المتظاهرين فى محاولة منعهم من الاقتحام، كما تم القبض على عدد منهم.

وقالت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

قررت الكونجرس الأمريكى، تعليق جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا، وفقا لمصادر إعلامية، ويجرى عقد جلستين منفصلتين لمجلسي الكونجرس لبحث اعتراض 60 عضوا جمهوريا على نتائج فوز جو بايدن بولاية أريزونا.

قررت الكونجرس الأمريكى، تعليق جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا، وفقا لمصادر إعلامية، ويجرى عقد جلستين منفصلتين لمجلسي الكونجرس لبحث اعتراض 60 عضوا جمهوريا على نتائج فوز جو بايدن بولاية أريزونا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.