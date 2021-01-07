بعد إقتحامهم الكونجرس .. ترامب يناشد أنصاره الحفاظ على السلمية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أنصاره المتواجدين داخل مبنى الكونجرس بعد اقتحامهم له اليوم الأربعاء.

وقال ترامب على تويتر إنه يطالب جميع المتواجدين داخل مبنى الكونجرس بالحفاظ على السلمية، والبعد عن العنف، والتذكر بأنهم الحزب الذي يلتزم بالقانون.

شهدت جلسة الكونجرس الأمريكي التي أقيمت اليوم الأربعاء 6 يناير حالة من الإرباك بين الأعضاء خلال مناقشة اعتراض الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا.

وخلال إلقاء عدد من النواب لكلماتهم حاولت مجموعة من أنصار ترامب اقتحام المبنى واشتبكوا مع الشرطة مما أثار حالة من الفزع بين الأعضاء الذين غادر عدد منهم القاعة على الفور.

