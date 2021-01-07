شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للدكتور محمد زكى الوحش العضو المعين بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد زكى الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، حاصل على درجة الدكتوراة فى تخصص جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، وفى 18 يونيو 2020 انتخب رئيسًا لمجلس امناء مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتى تنص على "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)، وينشر ”الخليج 365” أبرز معلومات عن الدكتور محمد زكي الوحش:

- عمل مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر

- حصل على بكالوريوس الطب بجامعة الأزهر حصل على الماجستير ثم سجل الدكتوراه.

- حصل على بعثة إلى الخارج للحصول على الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن

- ماجستير الجراحة العامة جامعة الازهر

- دكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي جامعة ستراسبورج – فرنسا

- دكتوراه جراحة وزراعة الكبد جامعة لندن "أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص".

- رئيس وحدة جراحة وزراعة الكبد –مستشفى الزهراء الجامعة- جامعة الازهر

- اجرى اول جراحة زراعة كبد في مستشفيات جامعة الازهر في عام – أنشئ ثلاث وحدات لزراعة الكبد بثلاث مستشفيات مختلفة

-عمل لمدة 11 سنة في مستشفى رويال فرى في لندن شارك مع الفريق الجراحى في وحدة الكبد في أكثر من 1500 حالة زراعة كبد بالإضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد

- له أكثر من 147 بحث علمى ملقى في المؤتمرات والمحافل العلمية في بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين والعديد من الدول العربية

- له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات الطبية العالمية تصل إلى أثر من 40 بحث علمى وطبى وتهتم هذه الأبحاث بتقوية المناعة في الجسم والكبد وكذا استخدمات الليزر في تشخيص أمراض الكبد

- أعد قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في الريف المصرى وبعض الخدمات الطبية

- مستشار الطبي لصندوق تحيا مصر

- رئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة