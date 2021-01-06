المغرب تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار عدن

محمد الفلاح - الأربعاء 6 يناير 2021

أعربت المملكة المغربية الشقيقة، عن إدانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي الأسبوع الماضي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي أدى إلى مقتل نحو 26 شخصا وإصابة أكثر من 110 آخرين.



وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في رسالة بعثها اليوم إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أعرب لكم عن إدانة واستنكار المملكة المغربية الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يرمي مرتكبوه إلى عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

وأكد الوزير المغربي، رفض المملكة المغربية كل أشكال العنف والإرهاب، واستمرار دعمها للحكومة الشرعية في اليمن وتشبثها بحل سياسي شامل يضمن وحدة اليمن وسيادته ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الأبي.