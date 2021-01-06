شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول بسبب أعمال الشغب في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر، فرض حظر تجول على مستوى المدينة من الساعة 6:00 من مساء اليوم، وحتى 6 صباحاً من يوم غدٍ الخميس.

جاء ذلك في بيانٍ نشرته عمدة العاصمة على حسابها الرسمي في تويتر، عقب أعمال الشغب الدائرة في المدينة من مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين احتشدوا أمام مبنى الكونغرس.

وأوضح البيان أنه خلال ساعات حظر التجول، لا يجوز لأي شخص بخلاف الأشخاص الذين حددهم رئيس البلدية، المشي أو ركوب الدراجة أو الركض أو التسكع أو الوقوف أو القيادة بالسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى في أي شارع أو زقاق أو حديقة أو أي مكان عام آخر داخل المنطقة.