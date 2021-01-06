شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. والشرطة تغلق المبنى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال شهود من رويترز، إن السلطات أغلقت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الأربعاء، إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن. لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك.

فيما رافقت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب خارج قاعتهم، وحثت الأعضاء بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها، بعدما اخترق أفراد المبنى، ويتواجدون في منطقة القاعة المستديرة. في المقابل، دعا ترامب المتظاهرين في تغريدة للحفاظ على السلمية.