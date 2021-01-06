شكرا لقرائتكم خبر عن 4166 مصاب بكورونا.. تعليق الصلوات الجماعية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان اليوم، إغلاق جميع المساجد مؤقتاً في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

وسجّل لبنان 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 199925 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 136559، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1537 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.