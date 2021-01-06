تأمين وثائق المجمع الانتخابي بـ"الشيوخ".. وفرجينيا تتحرك لنجدة واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، في تأمين وثائق المجمع الانتخابي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم تأمين وثائق المجمع الانتخابي أثناء إجلاء الموظفين خارج قاعة مجلس الشيوخ.



من ناحية أخرى، أعلنت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية أنها سترسل وحدات من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات.

وفرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غدا الخميس"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وأمرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، قوات الحرس الوطني بالاستعداد للتدخل والسيطرة على الاحتجاجات.

وجاء ذلك بعد إخلاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى مكان آمن، وإخلاء جميع المتواجدين داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي إلى مبنى إداري، بعد دخول مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكونجرس.

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.