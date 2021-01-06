شغب أنصار ترامب.. أمريكي يحتل مقعد رئيس "الشيوخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل أحد المحتجين الأمريكيين، مقعد رئيس مجلس الشيوخ وذلك بعد الشغب الذي أثاره أنصار الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ عقب اقتحام أنصار ترامب المجلس لرفض التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غدا الخميس"، لاحتواء الشغب في المدينة.





وأمرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، قوات الحرس الوطني بالاستعداد للتدخل والسيطرة على الاحتجاجات.

وجاء ذلك بعد إخلاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى مكان آمن، وإخلاء جميع المتواجدين داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي إلى مبنى إداري، بعد دخول مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكونجرس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "عددا من المحتجين نجحوا في اقتحام قاعة مجلس الشيوخ".

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مجموعة من أنصار ترامب نجحت في الدخول إلى مبنى الكونجرس.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

واتهم ترامب نائبه مايك بنس بأنه "لم يتمتع بالشجاعة للقيام بما يلزم لحماية بلادنا ودستورنا وإعطاء الولايات فرصة للتصديق على نتائج الانتخابات الحقيقية".