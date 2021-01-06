اقتحام الكونجرس.. إجلاء رئيسة النواب وزعيم الجمهوريين يهاتف ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، إجلاء رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مكان آمن عقب اقتحام مبنى الكونجرس من جانب أنصار الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه أكد زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، أنه سمع دوي إطلاق رصاص داخل مبنى الكونجرس، كما تحدث إلى ترامب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين.



وفي وقت سابق فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.





وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وفي وقت سابق، دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.