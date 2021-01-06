بنس يدعو للتهدئة.. ونشر الحرس الأمريكي بالكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى وقف الاحتجاجات العنيفة فورا عند مبنى الكونجرس بواشنطن.

وأضاف بنس، في تصريحات صحفية، أن "أي شخص متورط في أعمال العنف عليه أن يغادر المبنى على الفور".

وشدد على أن "المحتجين المتورطين في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون".

يأتي هذا فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، نشر وحدات من الحرس الوطني ووكالات أمنية فيدرالية أخرى في الكونجرس، لاحتواء الشغب.

وفي وقت سابق فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وكان ترامب دعا مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

وحاصر أنصار ترامب، مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.