مصر تسدد جزءا كبيرا من مستحقات المصدرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سددت الحكومة المصرية جزءا كبيرا من متأخرات دعم الصادرات للمصدرين، في آخر 3 شهور من 2020، وذلك لزيادة الصادرات غير البترولية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020.

وحسب رويترز، لم تذكر الوزيرة المصرية، تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أعلنتها وزارة المالية في سبتمبر/أيلول الماضي لسداد المتأخرات المتراكمة لنهاية ذلك الشهر بخصم 15% بدلا من الجدولة على 4 إلى 5 سنوات، لمن يرغب من المصدرين.

وتُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية تراجع صادرات مصر غير البترولية 3.1 % والواردات نحو 14% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2020.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار في 2020 من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

البلد الوحيد

وحسب بيان حكومي، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة في مصر خلال العام الجاري 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4.827 مليار جنيه.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

أكثر الأسواق نشاطا

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

واستحوذت مصرـ على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.