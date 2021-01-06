أمريكا تتهم روسيا باختراق شبكات حكومية

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وقالت الوكالات في بيان مشترك بشأن تحقيقهم في الوقائع «يشير هذا العمل إلى أن جهة فاعلة في مجال التهديد المستمر المتقدم، من المحتمل أن تكون روسية الأصل، مسؤولة عن معظم أو جميع الاختراقات السيبرانية المستمرة المكتشفة حديثا لكل من الشبكات الحكومية وغير الحكومية»، وتابع البيان «في هذا الوقت نعتقد أن هذا كان ولا يزال جهدا لجمع المعلومات الاستخباراتية».وصدر البيان عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة الأمن القومي.
كشفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في ديسمبر، أن الوكالات الاتحادية الأمريكية تعرضت للاختراق من قبل قراصنة منذ مارس على الأقل.
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