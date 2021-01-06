اعتقال مفتي داعش في بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس عن القبض على ما يسمى بمفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد.
وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية» .وأشارت إلى أن المتهم عمل بما يسمى قاطع الفرات في محافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة قبل عمليات التحرير، ونزح مع العوائل النازحة إلى محافظة بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.
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