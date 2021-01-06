الشارقة تعيد الرحلات السياحية والصحراوية

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، أن الخطوة تأتي كدفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبني أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة، تنفيذا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.وجاء قرار معاودة نشاط الرحلات السياحية والصحراوية عقب إلزام الشركات المتخصصة باتخاذ إجراءات عدة، أهمها تجهيز مكاتب الاستقبال بفواصل بلاستيكية أو زجاجية، وتسهيل استخدام أجهزة بطاقات الائتمان مع إجراء عمليات التعقيم بصورة منتظمة.
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