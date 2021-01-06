شكرا لقرائتكم خبر تمور وحقائب شتوية سعودية لليمن والأردن ولبنان وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملتها الإنسانية في عدد كبير من الدول، والتي شملت توزيع تمور وحقائب شتوية وبرامج لتحسين سبل العيش للأيتام والمحتاجين.

وفيما اختتم المركز مشروع توزيع الحقائب الشتوية في باكستان، بعد توزيع 2,550 حقيبة شتوية على عدد من المحتاجين والأيتام بالعاصمة إسلام أباد استفاد منها 15,300 فرد، سلم المركز أمس 1,292 حقيبة شتوية و2,584 بطانية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف بمدينتي بيروت وطرابلس في لبنان، استفاد منها 6,460 فردا.

وتحوي الحقيبة الواحدة السترات والكنزات والقبعات وغيرها من الملبوسات بأحجام ومقاسات مختلفة، تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء.

ووزع المركز 115 حقيبة شتوية و230 بطانية للأسر العفيفة والمحتاجة في مخيم السخنة بمحافظة الزرقاء في الأردن، استفادت منها 115 أسرة بواقع 575 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين، كما وزع 1,750 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفادت منها 1,750 أسرة، واستكمل مشروع «مهارتي بيدي - 2» لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.