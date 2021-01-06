الجيش السوداني يتصدى لهجومين على حدود إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش تصدى خلال الأسبوع الجاري لهجومين نفذتهما قوات إثيوبية، في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر.

ونقل موقع (سودان تريبيون) عن المصادر القول «إن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت، الاثنين، لهجوم من قوات إثيوبية مزودة بأسلحة ثقيلة»، مشيرة إلى أن الاشتباك وقع في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مستبعدة أن يكون الاشتباك مع ميليشيات نظرا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها.

وكشفت المصادر العسكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامنا مع هجوم منطقة سريبة، ونجح الجيش السوداني أخيرا في استرداد مساحات زراعية كانت قوات وميليشيات إثيوبية وضعت يدها عليها بقوة السلاح على مدار الـ26 عاما الماضية.

في غضون ذلك، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بقتل الكثير من المدنيين في النزاع الحدودي الأخير بين الجانبين، وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا في الرابع من نوفمبر، ووقعت عدة اشتباكات دامية على صلة بالأراضي الزراعية في منطقة الفشقة الحدودية.

ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية القول للصحفيين «لقد رصدت إثيوبيا قيام القوات المسلحة السودانية بشن هجمات منظمة باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدرعات على المناطق الحدودية»، وقال «إن ممتلكات المزارعين الإثيوبيين في المنطقة تتعرض للنهب، كما قتل وجرح كثير من المدنيين».