انفجار يقتل طفلين في باكستان

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وأوضحت الشرطة الباكستانية أن أطفالا عثروا على قنبلة يدوية بجانب أحد الطرق على ضواحي مدينة بيشاور، وانفجرت بين أيديهم عندما حاولوا اللعب بها، ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة، حيث توفي اثنان منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل طفلان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة يدوية أمس في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن أطفالا عثروا على قنبلة يدوية بجانب أحد الطرق على ضواحي مدينة بيشاور، وانفجرت بين أيديهم عندما حاولوا اللعب بها، ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة، حيث توفي اثنان منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

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