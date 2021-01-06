رئيس كوريا الشمالية يعترف بارتكاب أخطاء

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وقال كيم في مستهل كلمته في بيونج يانج «إنه تم التخلف عن تحقيق أهداف الخطة التنموية الخمسية التي تم وضعها في 2016 في معظم الجوانب»، حسب وكالة الأنباء المركزية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بارتكاب أخطاء في السياسة الاقتصادية، وذلك في مستهل مؤتمر جديد لحزب العمال الحاكم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس.وقال كيم في مستهل كلمته في بيونج يانج «إنه تم التخلف عن تحقيق أهداف الخطة التنموية الخمسية التي تم وضعها في 2016 في معظم الجوانب»، حسب وكالة الأنباء المركزية.

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