5 فيديوهات ترصد لحظة محاولة «أنصار ترامب» اقتحام الكونجرس.. والفوضى تسيطر.. و«الكابتيول» يتصدر «تويتر» بأمريكا.. وعمدة واشنطن تعلن حظر التجول

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمحاولة متظاهرين من مناصرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحام مبنى «الكابتيول» الكونجرس خلال انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز باين.

وتصدر هاشتاج الكابتيول " Capitol" قائمة الأكثر تداولا بالولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع تويتر بأكثر من 744 ألف تغريدة، حيث وثقت لحظة محاولة اقتحام متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأظهرت فيديوهات لحظة محاولة اقتحام مبنى الكونجرس واشتباك ضباط الشرطة مع عدد من المتظاهرين فى محاولة منعهم من الاقتحام، كما تم القبض على عدد منهم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتسببت الاشتباكات فى حالة من القلق، حيث كتب أحد المغردون :" قلق للغاية على الناس في مبنى الكابيتول ونأمل أن يهدأ هذا الوضع بسرعة"، وطالب أخر بدعم القوات أمام مبنى الكونجرس، قائلاً:"إلى أين تصل وكالات إنفاذ القانون لدعم شرطة الكابيتول؟ لا أرى صفارات الإنذار".

أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونجرس. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

من جانب أخر ، قالت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

قررت الكونجرس الأمريكى، تعليق جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا، وفقا لمصادر إعلامية، ويجرى عقد جلستين منفصلتين لمجلسي الكونجرس لبحث اعتراض 60 عضوا جمهوريا على نتائج فوز جو بايدن بولاية أريزونا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير.

اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، منذ قليل الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونجرس.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونجرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونجرس تعمل حاليا على إغلاق كامل المبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونجرس.