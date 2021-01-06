متظاهرون «أنصار ترامب» يقتحمون مقر مبنى الكونجرس الأميركي أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن.. وتجدد الاشتباكات.. ودونالد يتحدى بتصريحات «عنترية»

الشارقة - اميمة ياسر - اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، منذ قليل الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونجرس.



واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونجرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونجرس تعمل حاليا على إغلاق كامل المبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وقال ترامب لانصاره: "سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك.. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم".

ووصل أنصار ترامب إلى الكونجرس في وقت اعترض فيه نواب جمهوريون على إقرار الكونغرس بفوز بايدن على ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

ويناقش في هذه الأثناء داخل الكونجرس كلا المجلسين الاعتراض، قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.