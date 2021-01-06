الشرطة الأمريكية تنتفض وتطلق قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من دخول الكونجرس.. و«مايك بنس» يتحدى ترامب برسالة للكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يتوجهون إلى مبنى الكونجرس الأمريكي. وذكرت قناة العربية: الشرطة الأمريكية تطلق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونجرس.

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكة دوري في التصديق على نتيجة الانتخابات احتفالي فقط.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: أي اعتراض على نتيجة الانتخابات كان يجب أن يحسم في المجمع الانتخابي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتابع نائب الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسًا.

واستطرد مايك بونس أنه لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية كما طالبه بذلك ترامب.

وفي سياق متصل، تحدى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في رسالة إلى الكونجرس اليوم، أكد فيها أنه لا يملك "السلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي ينبغي عدها".

وكتب بنس فى الخطاب: "قبل أربع سنوات ، وأنا محاط بأسرتي ، أقسمت على دعم الدستور والدفاع عنه ، والذي انتهى بعبارة" فليساعدني الله ".

وأضاف " عندما تنعقد الجلسة المشتركة للكونجرس اليوم ، سأقوم بواجبي للتأكد من فتح شهادات ناخبي الولايات المتعددة ، ونسمع اعتراضات من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ، ونقوم بفرز أصوات الهيئة الانتخابية للرئيس ونائب الرئيس بطريقة تتفق مع دستورنا وقوانيننا وتاريخنا ".