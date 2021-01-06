شكرا لقرائتكم خبر عن منصف نجيب فى أول تصريح بعد تعيينه بمجلس النواب: أنا جندى فى خدمة البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره ضمن المعينين بمجلس النواب، مؤكدا أنه دائما فى خدمة مصلحة الوطن، قائلا: "دائما أقول أنا جندى فى خدمة البلد دى".

وأشار سليمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن اختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية هو تشريف وتكليف وثقة كبيرة تفرض عليه وعلى كل من وقع عليه الاختيار مسئوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين.

وقد انفرد ”الخليج 365” بالقائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية، وهم عماد خليل كامل، وعادل عبد الفضيل، ومحمد سعد عوض الله، والمستشار إبراهيم الهنيدي، ومنصف نجيب، ودرية شرف الدين، وحسام غالى، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، والشيخ على جمعه، وجمال السعيد، وفخري الفقي، ومحمد عمر الزيات، ومحمد زكي أبو حسن، والشيخ سالم مراحيل، ودينا إسماعيل، ودينا عبد الكريم، وإيمان العجوز، وهدي عبد الستار، ومنال هلال، وندي الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطيه، وكريم سدراك، ودينا أحمد إسماعيل".