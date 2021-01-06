ترامب : مايك بنس لا يمتلك الشجاعة لحماية بلدنا ودستورنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب أن مايك بنس لا يمكنه ادعاء سلطة أحادية لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

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وكتب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الأجتماعي، "تويتر": لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان ينبغي القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة

من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تطلب الحقيقة".

بنس لترامب : لا أستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن

وكان ترامب قد قال "إنه يأمل في أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز

بالانتخابات".

وأضاف: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد قال للرئيس دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وصرح ترامب الذي ضغط على بنس للتدخل، محذرا إياه بأن رفضه حجب مصادقة الكونغرس سيكون "ضارا" سياسيا له، وأن بنس قال لترامب إنه لا يملك السلطة للتأثير على عملية المصادقة، وفقا لمصدر مطلع على الحوار.