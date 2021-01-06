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عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يناشد الحرس الوطني التدخل لتأمين مبنى الكابيتول

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ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، بعد اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الدفاع الأمريكية ترفض طلب مسؤولي العاصمة نشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

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وقالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا مبنى الكابيتول.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق

مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.

وأفاد موقع روسيا اليوم الأخباري، بأن مايك بنس نائب الرئيس ترامب والسناتور تشارلز غراسلي، نقلا إلى مكان آمن.

وأشار إلى أنه تم إغلاق أبواب مجلس الشيوخ وإخلاء القاعة ونقل أعضاء مجلس الشيوخ إلى مكان آمن.

وذكرت قناة "سي.إن.إن" أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكابيتول وسط احتجاجات مؤيدة لترامب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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