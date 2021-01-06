ترامب علي تويتر .. يدعو المتظاهرين للحفاظ على السلمية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابة الشخصي علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" المتظاهرين للحفاظ على السلمية.

وقال ترامب: "يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون.. إنهم حقا إلى جانب بلادنا.. ابقوا هادئين!".

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن السلطات أغلقت مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن

للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

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وحسب موقع روسيا اليوم، توقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن، لكن مجلس

النواب استأنف جلسته بعد ذلك.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.