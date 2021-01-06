عاجل.. فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش).

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6

يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة

على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وأفاد موقع قناة العربية، أن هناك متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اقتحمو باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وأفاد الموقع، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترامب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.