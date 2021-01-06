(تفاصيل).. محاولات لاقتحام الكونجرس وتجدد الاشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع قناة العربية أن هناك متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اقتحمو باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وأفاد الموقع، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

بنس لترامب : لا أستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

ومن جهة أخري، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للرئيس دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وصرح ترامب الذي ضغط على بنس للتدخل، محذرا إياه بأن رفضه حجب مصادقة الكونغرس سيكون "ضارا" سياسيا له، وأن بنس قال لترامب إنه لا يملك السلطة للتأثير على عملية المصادقة، وفقا لمصدر مطلع على الحوار.