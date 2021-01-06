المغرب يُسجل 1642 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 1642 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 447081 حالة.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج

سلبية للتحاليل المختبرية قد بلغ 4094295 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى

7618 حالة، كما تم تسجيل 2036 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 418744 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.