الديمقراطيون يسيطرون على الكونجرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، فوز المرشحين الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، التي أجرت انتخاباتها مؤخرًا،حيث فاز الديمقراطي رافائيل وارنوك 51 عاما على الجمهورية الحالية كيلي لوفلر، ليصبح أول سيناتور أسود في تاريخ ولايته، بينما فاز الديمقراطي جون أوسوف ذا 33 عام ،على السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو ذي الـ71 عاما، وأصبح أصغر أعضاء مجلس الشيوخ.

ويعد فوزهم مفتاح للسيطرة الكاملة للديمقراطيين على الكونجرس، ويعزز مكانة الرئيس المنتخب جو بايدن، بينما يستعد لتولي منصبه في 20 يناير.

تعليم جامعي

ذكر وارنوك لشبكة CBS «إن خدمتي في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة يدفع بعكس اتجاه كثير من التوقعات، لكن هذه أمريكا وأريد أن يعرف الشاب الذي يشاهد

هذا أي شيء ممكن».

أصبح انتصار وارنوك رمزا لتحول مذهل في سياسة جورجيا، حيث يستعرض العدد المتزايد من الناخبين المتنوعين الحاصلين على تعليم جامعي، قوتهم في قلب الجنوب العميق. ويأتي ذلك بعد فوز بايدن في نوفمبر، عندما أصبح أول مرشح ديمقراطي رئاسي يتولى الولاية منذ عام 1992. حيث أعلنت وكالة أسوشيتدبرس فوز وارنوك، بعد أن أظهر تحليل الأصوات البارزة أنه لا توجد طريقة أمام لوفلر للحاق بصدارته. من المرجح أن تزداد ميزة Warnock مع عد المزيد من بطاقات الاقتراع، وكثير منها كان في مناطق ذات ميول ديمقراطية.

الطعن في التصويت

بينما أوضحت لوفلر، التي لا تزال عضوًا في مجلس الشيوخ عن جورجيا، حتى الانتهاء من نتائج انتخابات الثلاثاء، إنها ستعود إلى واشنطن صباح الأربعاء، للانضمام إلى مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ، يخططون للطعن في تصويت الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن.

بقولها: «سنواصل القتال من أجلك، هذا يتعلق بحماية الحلم الأمريكي». ووضعت انتخابات الإعادة الأخرى في جورجيا، بيرديو، وهو مدير أعمال سابق شغل مقعده في مجلس الشيوخ حتى انتهاء فترة ولايته يوم الأحد، ضد أوسوف، وهو صحفي سابق في الكونجرس.

تظاهرة كبيرة

تمثل انتخابات هذا الأسبوع الختام الرسمي لموسم انتخابات 2020 المضطرب، بعد أكثر من شهرين من انتهاء تصويت بقية الأمة. حيث حولت المخاطر الكبيرة غير المعتادة جورجيا، التي كانت ذات يوم دولة جمهورية قوية، إلى واحدة من ساحات المعارك الرئيسية في البلاد في الأيام الأخيرة من رئاسة ترمب - وربما بعدها.

وقد لقيت مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين في انتخابات عام 2020 صدى لدى الناخبين الجمهوريين في جورجيا، حيث وافق حوالي 7 من كل 10 على تأكيده الكاذب بأن بايدن لم يكن الرئيس المنتخب بشكل شرعي، وفقًا لـ AP VoteCast، وهو مسح شمل أكثر من 3600 ناخب في انتخابات الإعادة.

كما يتم الاستعداد لتظاهرة كبيرة لدعم ترمب في واشنطن.

وقد فعّلت مدينة واشنطن 340 عضوا من الحرس الوطني، لمساعدة الشرطة في الاستجابة للتظاهرات المعارضة لنتائج الانتخابات والمجدولة ليوم الأربعاء.