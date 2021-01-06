جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين فلسطينيين اثنين من محافظة نابلس، وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، إن جيش الاحتلال اقتحم عدة مناطق في نابلس واعتقل المواطنين، موضحة أن جيش الاحتلال اقتحم قرى سالم، وبيت فوريك شرق المحافظة، وبورين، وعورتا جنوبا.



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