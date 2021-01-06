300 مليون ريال لمشاريع رياضية في اليمن

في ظل وجود حكومة الكفاءات الوطنية بالعاصمة المؤقتة «عدن»، افتتح وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، ديوان وزارة الشباب والرياضة في مدينتها الرياضية . وأوضح أن هذا المبنى كلف أكثر من 140 مليون ريال يمني من صندوق الشباب.

وأشار إلى أن هذا الديوان سيضم كل قطاعات الرياضة والشباب، وسيكون ملبيا لكل احتياجات الوزارة، وسيعمل على خدمة شريحة الشباب والشابات.

متابعة شاملة

أوضح «البكري» أن طاقم الوزارة سيقومون بأداء عملهم في ظل توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، مضيفا أن وزارته تحمل ملفات كبيرة تهم مشاريع الرياضة والشباب والمرأة اليمنية، وبها متابعة لكل دواوينها في كل المحافظات المحررة وغير المحررة.

تسهيل الأنشطة

ذكر وزير الشباب والرياضة أن افتتاح هذا المبنى سيساعدهم في الكثير من مهامهم، ويعمل على تسهيل كل الأنشطة، مشيرا إلى أنه ملك لوزارة الشباب والرياضة، وبجواره الصالة الرياضية المغلقة.

مشاريع متعددة

بين «البكري» أن هناك مشاريع عديدة تنفذ، منها ملعبا الحبيشي ونادرلي الوحدة. كما سيتم استكمال ما تبقى من ترميم في نادي الشعلة، مضيفا: «لدينا مشاريع في محافظة لحج سيتم توقيعها خلال اليومين القادمة، واستكمال الملعب الرياضي وملعب الشهداء في أبين، وقريبا سيتم افتتاح الملعب الرياضي الأوليمبي في مأرب، وافتتاح ملعب الشهداء في تعز الذي تم ترميمه بتكلفة زادت علي 90 مليون ريال يمني بدعم من السلطة المحلية».

ديوان وزارة الشباب والرياضة:

- يضم كل قطاعات الرياضة والشباب.

- يلبي كل احتياجات وزارة الشباب والرياضة.

- يخدم شريحة الشباب والشابات.

- يساعد في الكثير من المهام.

- يعمل على تسهيل جميع الأنشطة.