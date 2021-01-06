وفيات «كورونا» اليومية في العالم تسجل رقماً قياسياً بلغ 15769 حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أكثر من 15700 وفاة نتيجة مرض «كوفيد - 19» في العالم خلال 24 ساعة، وهو رقم يومي قياسي، وفق تعداد، أجري اليوم الأربعاء استناداً إلى معطيات السلطات الصحية.

وأحصيت 15769 وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض خلال يوم الثلاثاء. وسجلت نحو 11400 وفاة يومية خلال الأيام السبعة الأخيرة، وهو رقم قريب من أسوأ أسبوع بين 16 و22 ديسمبر حين سجل معدل 11700 وفاة يومية.

وفي حين يعطي بدء حملات التلقيح بعض الدول أملاً في احتواء تفشي الفيروس، يبدو أن عدد الوفيات حول العالم أستقر منذ أكثر من شهر عند أعلى مستوى له منذ ظهور «كوفيد - 19».

في 24 نوفمبر، تجاوزت الوفيات الأسبوعية لأول مرة عتبة 70 ألف وفاة (أي أكثر من 10 آلاف وفاة يومياً). وباستثناء تقلبات طفيفة، لم يتراجع عدد الوفيات العالمية تحت تلك العتبة.

في الأسبوع المنقضي، أحصت ستّ دول أكثر من نصف الوفيات العالمية. وهي الولايات المتحدة (19149 وفاة، بمعدل 2736 وفاة يومية) والبرازيل (5051، بمعدل 722 وفاة يومية) والمكسيك (4977، بمعدل 677 وفاة يومية) وألمانيا (4540، بمعدل 649 وفاة يومية) وروسيا (3679، بمعدل 526 وفاة يومية).

أما الولايات المتحدة التي تشهد تصاعداً في تفشي الوباء منذ الخريف، فقد سجلت الثلاثاء ارتفاعاً جديداً في عدد الوفيات خلال 24 ساعة تجاوز 3930 وفاة، وفق أرقام جامعة جونز هوبكينز.

وفرنسا هي تاسع أكثر الدول تسجيلاً للوفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة، إذ أحصت 2204 وفيات بمعدل 315 وفاة يومياً.

وسجلت في الإجمال 1.869.674 وفاة على الأقل من بين 86.365.637 إصابة في العالم منذ إعلان ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.