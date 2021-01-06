بعد اقتحام مبنى الكونغرس… رفع جلسة مجلس الشيوخ الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ 51 ثانية

آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 9:56 مساءً

بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب لشرفات الكونغرس، رفعت جلسة مجلس الشيوخ الأميركي التي كانت منعقدة لإقرار فوز جو بايدن رئيسا للبلاد.

وذكرت شرطة الكونغرس أنه جرى اختراق المبنى وصدرت أوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان نواب جمهوريون اعترضوا اليوم الأربعاء على إقرار الكونغرس الأميركي فوز جو بايدن على دونالد ترمب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

ويناقش كلا المجلسين الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

في كلمة له، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إن”الديمقراطية الأميركية في خطر، وواجب مجلس الشيوخ إنهاء حالة الانقسام”. وشدد على ضرورة احترام القانون الأميركي.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطي إن “العالم ينظر إلى الديمقراطية الأميركية، وعلينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة”.

وأفادت مراسلة “العربية” من أمام الكونغرس الأميركي بقيام قوات الأمن الأميركية بإطلاق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونغرس، يأتي ذلك فيما وقع جدل مع بداية جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن.

واعترض أعضاء في الكونغرس على فوز بايدن في ولاية أريزونا، وأبطأوا عملية المصادقة على النتائج.

وقبل ذلك، أشاد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بفوز الديمقراطيين المرجح للأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مؤشرا إلى رغبة الأميركيين في المضي قدما، داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: “حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب الأميركي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين”.

وأعلن المرشح الديمقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، الأربعاء، وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس، وذلك بحسب “العربية”.