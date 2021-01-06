السودان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن السودان ،الأربعاء، توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع إسرائيل ، وذلك خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني في بيان له ، مساء اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأكد المجلس في بيان منشور على موقعه، أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري مثل الجانب السوداني في مراسم توقيع الوثيقة، فيما وقف منوتشين الإعلان من الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن الإعلان ينص على “ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام”.

وتابع البيان أن بنود الإعلان أوضحت أن “أفضل الطرق للوصول إلى سلام مستدام في المنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره”.

كما وقع الجانبان خلال زيارة منوتشين على مذكرة تفاهم بخصوص القرض التيسيري الذي ستقوم الولايات المتحدة بموجبه بسداد متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر أكتوبر عن مواقفة الحكومة السودانية على الحذو حذو الإمارات والبحرين في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ضمن إطار ما يعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”.