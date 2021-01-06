إيران تطالب بايدن بدفع 70 مليار دولار للعودة إلى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ 3 ساعات

وكأن إيران تمتلك رفاهية وضع الشروط، ضاربة بعرض الحائظ أزمة معيشية واقتصادية أنهكت شعبها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها بالإضافة إلى أزماتها الداخلية نتيجة الفساد المتفشي في إداراتها وإهدار مواردها في تمويل الإرهاب في مختلف الدول.

وفي التفاصيل، طالب مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، دفع مبلغ قدره 70 مليار دولار من عائدات النفط الإيرانية المفقودة نتيجة العقوبات المفروضة عليها، كأحد الشروط لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي يقدم المشورة للمرشد علي خامنئي إنه ”إذا أرادت واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، فيجب عليها دفع تعويض قدره 70 مليار دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بإيران بسبب الحظر النفطي، كأحد الشروط الأربعة للعودة إلى الاتفاق النووي“، بحسب “إرم نيوز”.

وأضاف خرازي، أن ”هذا الشرط (دفع التعويضات المالية) أساسي لعودة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه دونالد ترامب في العام 2018″.

وتابع خرازي ”بالمناسبة، أثار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أربع قضايا تتعلق بمخاوف بلدنا، وأولها ضرورة رفع العقوبات، والأضرار التي لحقت بنا نتيجة العقوبات، وهي حسب الأمريكيين أنفسهم، 70 مليار دولار بسبب منع بلادنا من بيع النفط، وهذا الرقم والأضرار الأخرى التي لحقت ببلدنا يجب أن تحسب ويتم تعويضنا عنها بطريقة ما“.

وعلقت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات لمشتريات النفط الإيراني في العام 2019، ونتيجة لذلك انخفضت الصادرات التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميًا في العام 2017 إلى 355 ألف برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي الشهر الماضي، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن التعويضات عن الأضرار الناجمة عن العقوبات لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا صارما لإحياء العام 2015.

وقالت الحكومة الإيرانية، الإثنين، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة ”فوردو“ النووية تحت الأرض، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع القوى الكبرى.

وبحسب دستور الولايات المتحدة، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أطلق بايدن تصريحات وعد فيها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.