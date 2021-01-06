شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترحب بـ«إعلان العلا» وتؤكد دعمها لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا) .

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس لتعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.