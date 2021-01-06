كورونا باب جديد للاحتيال عبر الإنترنت

نيويورك ـ رويترز: بينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح “كوفيد19” وربما يطول انتظارهم، يستخدم محتالون على الانترنت البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل في إغراء ضحاياهم بإيهامهم أن بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام مقابل مبالغ زهيدة تصل إلى 150 دولارا. ويحذر مسؤولون أوروبيون وأميركيون عامة الناس من المحتالين الساعين للحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية ويقولون إن أساليب الاحتيال باستغلال الحاجة للقاح كوفيد19 في ازدياد. وأجرت رويترز بحثا على الإنترنت وفي منتديات الشبكة المظلمة، أي الشبكات الخاصة المتصلة بالإنترنت والتي يتطلب الاتصال بهابر مجيات معينة، وعلى تطبيق التراسل تلجرام واكتشفت 7 عروض مختلفة للقاحات مزعومة.

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