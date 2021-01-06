إخلاء مبنى الكابيتول بعد تهديد بوجود قنبلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت قناة "فوكس نيوز" بأنه تم إخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أنه تم إخلاء مبنى مكتب كانون هاوس ومكتبة ماديسون بمبنى الكونغرس بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما شهدت الساحة المقابلة لمبنى الكابيتول حالة من الفوضى وسط محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى.

وعلى الإثر أغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام الأعضاء الذين يحاولون الدخول إلى القاعة لحضور الجلسة المشتركة للكونغرس.