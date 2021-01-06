شاهد.. العربية: أنصار ترامب يتوجهون إلى مبنى الكونغرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت مراسلة العربية من أمام الكونغرس الأميركيبقيام قوات الأمن الأميركيةبإطلاق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونغرس يأتي ذلك فيما وقع جدل مع بداية جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن.



واعترض أعضاء في الكونغرس على فوز بايدن في ولاية أريزونا وأبطؤوا عملية المصادقة على النتائج.

وقبل ذلك أشاد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بفوز الديمقراطيين المرجح للأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مؤشرا إلى رغبة الأميركيين في المضي قدما، داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: "حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب الأميركي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين".

وأعلن المرشح الديمقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، الأربعاء، وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.