«مظاهرات واشنطن».. ترامب يهاجم وسائل الإعلام.. ويؤكد: «لن أتنازل ولن نسمح بفوز بايدن».. ويحث أنصاره على الاحتجاج أمام الكونجرس وقت التصويت على فوز منافسه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيقدم الأدلة اليوم على تزوير الانتخابات، متسائلا أمام آلاف المتظاهرين "هل تصدقون أنه فاز بـ80 مليون صوت". وأكد أنه لن يسمح بفوز خصمه، جو بايدن.

وأوضح في مظاهرات حاشدة في واشنطن للاعتراض على نتائج الانتخابات الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الكونجرس اليوم للتصويت على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة.

وأعرب عن أمله أن يقوم مايك بنس، نائب الرئيس بالشئ الصحيح قائلا إنه إن فعل ذلك فسيكون فاز بالانتخابات.

وقال إن هناك ولايات ترغب في إعادة التصويت، وإن حدث ذلك، فسيفوز هو بالانتخابات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال إن مئات الآلاف من الأمريكيين جاءوا للمشاركة في مظاهرات واشنطن ولكن الإعلام المزيف لا يظهر حقيقة الأعداد المتواجدة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المزيفة وشركات التكنولوجيا أكبر مشكلة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل، مؤكدا أنه لن ينتازل.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن مئات الآلاف من الأمريكيين جاءوا للمشاركة في مظاهرات واشنطن ولكن الإعلام المزيف لا يظهر حقيقة الأعداد المتواجدة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المزيفة وشركات التكنولوجيا أكبر مشكلة في الولايات المتحدة.

وأضاف في مظاهرات حاشدة في واشنطن للاعتراض على نتائج الانتخابات الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الكونجرس اليوم للتصويت على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل، مؤكدا أنه لن ينتازل.

قال دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي في خطاب أمام المتظاهرين فى العاصمة الأمريكية، واشنطن إن الآلاف التي حضرت اليوم تثبت أن الجمهوريين لم يفعلوا ما يجب فعله وأنهم لا يمثلون الحزب الجمهورى، أو "حزب ترامب الجمهورى".

وأضاف في رسالته للجمهوريين فى الكونجرس أنهم لديهم فرصة اليوم، إما أن يكونوا أبطال أو يكونوا أصفار، في إشارة إلى التصويت على تأكيد فوز جو بايدن في الكونجرس.



وقال إن الجمهوريين عليهم المحاربة من أجل العمال الأمريكيين ومن أجل الذين صوتوا لصالح ترامب، ومن أجل الرئيس ترامب.



واحتشد مع مجموعة من أنصار ترامب في واشنطن للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.

يشير مقطع فيديو من المسيرة إلى أن المتظاهرين يقضون حاليًا الكثير من الوقت وهم يهتفون "الولايات المتحدة الأمريكية ، الولايات المتحدة الأمريكية"، ويهتفون من أجل ترامب.

وأكدوا أنه كان هناك تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر ، ويطالبون الهيئة الانتخابية برفض جو بايدن اليوم ، وهو الأمر الذي لن يحدث. وتوقع المنظمون أن يحضر 30 ألف شخص الحدث.

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤيديه من المتظاهرين على الاحتجاج أمام الكونجرس، أثناء التصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد قليل، قائلا إنهم سيدعمون النواب الوطنيين بالداخل.

وأضاف: "حدثا عظيما سيحدث اليوم في الكونجرس، إما أن يتحلى النواب بالشجاعة أو يرتكبون أكبر خطأ"، وهدد أنه وأنصاره لن يغفروا لهم إن لم يقوموا بفعل الشئ الصحيح، وهو عدم تأكيد فوز جو بايدن، ووصف النواب الذين سيعترضون على فوز مرشح الديمقراطيين بأنهم "محاربون".

ووصف ترامب إن العملية الانتخابية كانت تحظى باحترام العالم، ولكنها أصبحت مثل دول العالم الثالث، متهما الديمقراطيين بإفسادها، ووصفهم بالفاسدين.

وأشار إلى الإنجازات التى قام بتحقيقها خلال الـ4 سنوات الماضية ومن بينها تعزيز الجيش الأمريكى، وبناء وحدة خاصة بالفضاء.

وتابع: "مظاهرات اليوم هدفها إنقاذ الديمقراطية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين سيدمرون البلاد وهو لن يسمح بذلك، متهما الحزب الديمقراطى بالاحتيال في العديد من الانتخابات السابقة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف أنه ساعد 24 نائبا جمهوريا فى الانتخابات ولكن بعضهم أظهروا أنهم "ضعفاء"، وقال إنهم هؤلاء الضعفاء غضوا الطرف عن أفعال الديمقراطيين وأخطائهم.