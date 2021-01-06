دعوات دولية للجبهة الانفصالية لتوقيف عملها العسكري والقبول بالمقترح المغربي

جدة - عبدالحي حسين - باتت جبهة البوليساريو الانفصالية، تتلقى دعوات متواصلة من شخصيات أوروبية عرفت بدعمها لها، من أجل التوقف عن خيارها العسكري وقبول مقترح الحكم الذاتي.

ووجه بيدرو التاميرانو الناطق للمجموعة الدولية لدعم الصحراويين، اليوم الأربعاء، رسالة للجبهة الانفصالية عبر فيديو بثه بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يدعو فيها الانفصاليين إلى توقيف العمل العسكري نهائيا لأنه لن يجدي نفعا.

وقال التاميرانو، إن العمليات العسكرية التي تخوضها الجبهة الانفصالية “أسفرت عن وفاة شباب صحراوي”.

وانتقد التاميرانو قيادات الجبهة الانفصالية التي تعيش في وضع مريح بعيدا عن صعوبة الحياة في المخيمات، وقال موجها حديثه لهم، “أنتم تعيشون في ظروف جيدة إما في منطقة فيكتوريا بضواحي برشلونة الإسبانية أو في العاصمة الفرنسية”.

وكانت الجبهة الانفصالية قد أعلنت بعد تحرير المغرب لمعبر الكركرات، عن تحللها من اتفاق وقف اطلاق النار، وعزمها العودة لحمل السلاح في المنطقة.